Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 10.20 ARIANNA CAROCCI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
APRIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA A1 ROMA NAPOLI, RIMOSSO L’INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO IN DIREZIONE NAPOLI; RIAPERTE TUTTE LE CORSIE DI MARCIA, TUTTAVIA PERMANGONO CODE.
PASSIAMO AL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E APPIA; PIÙ AVANTI, CODE PER INCIDENTE TRA PRENESTINA E A24 ROMA TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.
INCIDENTE ANCHE SULL’APPIA, CON CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.
E SEMPRE A CAUSA DI INCIDENTI TROVIAMO CODE SULLA VIA DEI MONTI LEPINI NEI PRESSI DI BORGO FAITI E SULLA CASILINA IN PROSSIMITÀ DEL CENTRO ABITATO DI CASSINO, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER L’ESONDAZIONE DI UN FIUME A CAPUA; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.
RALLENTATA, INVECE, LA LINEA LENTA ROMA FIRENZE PER GUASTO TECNICO; ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA RIGNANO E PONTASSIEVE.
PER ORA DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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