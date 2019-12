Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 11.20 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA PER TRAFFICO INTENSO TRA LAURENTINA E TUSCOLANA; PIÙ AVANTI, CODE PER INCIDENTE TRA TOR BELLA MONACA E A24 ROMA TERAMO. IN CARREGGIATA INTERNA, UN ALTRO INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA NOMENTANA E TIBURTINA.

INCIDENTE ANCHE SULL’APPIA, CON CODE TRA VIA DEI LAGHI E VIA DI FIORANELLO IN DIREZIONE DEL RACCORDO.

TRAFFICATA LA CASSIA, SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

IN PROVINCIA DI VITERBO, SULLA 151 ORTANA RIPRISTINATA LA REGOLARE VIABILITÀ A SEGUITO DELLA CADUTA DI UN ALBERO TRA I KM 26+000 E 27+000.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER L’ESONDAZIONE DI UN FIUME A CAPUA; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

RALLENTATA, INVECE, LA LINEA LENTA ROMA FIRENZE PER GUASTO TECNICO; ANCHE IN QUESTO CASO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI TRA RIGNANO E PONTASSIEVE.

