Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 12:30

INIZIAMO DALLA A1 ROMA NAPOLI, CODE PER INCIDENTE TRA ANAGNI E FERENTINO VERSO NAPOLI.

PASSIAMO AL RACCORDO, PER TRAFFICO INTENSO ABBIAMO CODE A TRATTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA; PROSEGUENDO, CODE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLA PRENESTINA. INCIDENTE ANCHE IN INTERNA, CON CODE TRA BUFALOTTA E A24 ROMA TERAMO.

SULLA CASSIA SI STA IN CODA TRA L’OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.

LE ALTRE NOTIZIE:

PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. DEVIAZIONI INDICATE SUL POSTO.

NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO. È STATA, INVECE, PARZIALMENTE RIAPERTA LA STRADA REGIONALE 509 DI FORCA D’ACERO TRA SAN DONATO VAL DI COMINO E IL CONFINE CON L’ABRUZZO; SI CONSIGLIA COMUNQUE DI PROCEDERE CON CAUTELA PER LA PRESENZA DI UNO SMOTTAMENTO ALL’ALTEZZA DEL KM 5+000.

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, DOVE RESTA CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ROMA NAPOLI VIA CASSINO, CIRCOLAZIONE SOSPESA PER L’ESONDAZIONE DI UN FIUME A SEGUITO DEL MALTEMPO A CAPUA; ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO.

RALLENTATA, INVECE, LA LINEA LENTA ROMA FIRENZE PER GUASTO TECNICO; ANCHE IN QUESTO CASO, I TRENI SONO SOSTITUITI DA BUS, QUI NELLA TRATTA RIGNANO-PONTASSIEVE.

