Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 16:20 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO,CODE IN INTERNA TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMZIONE ROMA SUD
A CAUSA DI INCIDENTE CODE IN AUMENTO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
SU VIA FLAMINIA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA QUARTICCIOLO E RIANO IN DIREZIONE DI CASTELNUOVO DI PORTO
MENTRE SULLA CASSIA BIS CODE A CAUSA DI LAVORI DI ASFALTATURA A CURA DI ANAS TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E RACCORDO IN DIREZIONE CENTRO
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
PERMANGONO CODE SULLA COLOMBO A SEGUITO DI INCIDENTE TRA VITINIA E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
MENTRE SU VIA PONTINA INCOLONNAMENTI TRA SPINACETO E RACCORDO E IN DIREZIONE EUR
SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E PAVONA NELLE DUE DIREZIONI A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE:
RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNAQTO TRA VALICO E PESCASSEROLI,PRESTARE ATTENZIONE
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
LA STAZIONE DELLA METRO GARDENIE E’ CHIUSA PER GUASTO TECNICO,I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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