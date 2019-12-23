Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 17:35 VALERIA VERNINI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA E PRENESTINA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE
SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA VIA DELLA MAGLIANA E CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
SI STA IN CODA SU VIA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI CAMPOVERDE
PERMANGONO DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE SEMPRE NEI DUE SENSI
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA E A SEGUIRE TRA GIUSTINIANA E RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCCHIE E FONTANA DI PAPA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE:
RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNAQTO TRA VALICO E PESCASSEROLI,PRESTARE ATTENZIONE
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:
LA STAZIONE DELLA METRO C GARDENIE E’ CHIUSA PER GUASTO TECNICO,I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA
INOLTRE IL TRAM 3 LIMITA IL SERVIZIO A PORTA SAN PAOLO,SERVIZIO NAVETTA BUS TRA PORTA SAN PAOLO E TRASTEVERE
INOLTRE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL6 E’ RALLENATTA PER INCONVENIENTI TECNICI AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI COLLE MATTIA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
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