Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 18:05 VALERIA VERNINI

INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA CASSIA E PRENESTINA E A SEGUIRE RALLENTAMENTI TRA PRENESTINA E APPIA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMZIONE ROMA SUD

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO, MENTRE NEL SENSO OPPOSTO TRAFFICO INTENSO TRA TOR CERVARA E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO ANCHE A CAUSA DI INCIDENTE

SULLA ROMA FIUMICINO CODE TRA PARCO DE MEDICI E CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR

SI STA IN CODA SU VIA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI CAMPOVERDE

PERMANGONO DISAGI SU VIA TIBURTINA TRA TIVOLI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI

CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA NETTUNENSE SI STA IN CODA TRA FRATTOCHIE E FONTANA DI PAPA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO

PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO:

LA STAZIONE DELLA METRO C GARDENIE E’ CHIUSA PER GUASTO TECNICO,I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA FERMATA

INOLTRE LA CIRCOLAZIONE DELLA LINEA FL6 E’ RALLENATTA PER INCONVENIENTI TECNICI AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE DI COLLE MATTIA

VALERIA VERNINI

