Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 18:45
Più informazioni su
VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 18:35 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO CON IL RACCORDO, IN INTERNA CODE TRA CASSIA E PRENESTINA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMZIONE ROMA SUD
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA ROMA FIUMICINO RALLENTAMENI TRA PARCO DE MEDICI E CAPPELLACCIO DIREZIONE EUR
CODE SU VIA FLAMINIA TRA MORLUPO E CASTELNUOVO DI PORTO NELLE DUE DIREZIONI
SI STA IN CODA SU VIA PONTINA, TRA POMEZIA E APRILIA IN DIREZIONE DI CAMPOVERDE
INCOLONNAMENTI SU VIA TIBURTINA TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI TIVOLI
CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA OLGIATA E LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI E A SEGUIRE TRA RACCORDO E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE DI VIA DELLA STORTA
SU VIA NETTUNENSE TRAFFICO TRA FRATTOCHIE E FONTANA DI PAPA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE:
RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO NOTIZIARIO SULLA VIABILITA’
Servizio fornito da Astral