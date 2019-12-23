Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 19:05 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO,IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E TUSCOLANA MENTRE IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E DIRAMAZIONE ROMA SUD
MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI VILLANOVA
INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI
SU VIA CASILINA SI STA IN CODA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO
MENTRE SU VIA DI ROCCA CENCIA CODE A CAUSA ANCHE DI INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA
PASSIAMO ALLE ALTRE NOTIZIE:
RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.
NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI .PRESTARE ATTENZIONE
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
DA VALERIA VERNINI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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