Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 19:45

PARTIAMO DAL RACCORDO, IN ESTERNA CODE TRA ROMA FIUMICINO E APPIA A CAUSA DI INCIDENTE MENTRE IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E CASILINA

ANDIAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 RALLENTAMENTI TRA TANGENZIALE EST E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

SU VIA TIBURTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA SETTEVILLE E TIVOLI TERME IN DIREZIONE DI VILLANOVA

INCOLONNAMENTI SU VIA FLAMINIA TRA CASTELNUOVO DI PORTO E MORLUPO NELLE DUE DIREZIONI

SU VIA APPIA CODE NEI CENTRI URBANI DI ALBANO,GENZANO DI ROMA E VELLETRI

SI STA IN CODA SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO IN DIREZIONE DI LAGHETTO

MENTRE SU VIA DI ROCCA CENCIA CODE A CAUSA DI UN PRECEDENTE INCIDENTE TRA PRENESTINA E CASILINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA.

NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNATO TRA VALICO E PESCASSEROLI

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

