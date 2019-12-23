Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON l’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD
SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO
PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO
SU VIA ARDEATINA CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI
RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO
NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.
LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNA TO TRA VALICO E PESCASSEROLI,PRESTARE ATTENZIONE
CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA
PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 DICEMBRE SONO SOPPRESSE A CAUSA DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE LE CORSA UNITA’ VELOCE
-PONZA -FORMIA DELLE ORE 5.30 E DELLE ORE 8
-VENTOTENE FORMIA DELLE 6,45
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA VALERIA VERNINI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA UN BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA.
IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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