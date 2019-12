Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2019 ore 20:30

VIABILITÀ 23 DICEMBRE 2019 ORE 20:20 VALERIA VERNINI

MIGLIORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA PERMANE QUALCHE RALLENTAMENTO TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA SUD

SU VIA APPIA INCOLONNAMENTI TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE ALBANO

PERMANGONO RALLENTAMENTI SU VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E BORGHESIANA IN DIREZIONE DI LAGHETTO

SU VIA ARDEATINA CODE ANCHE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DEL DIVINO AMORE NELLE DUE DIREZIONI

RICORDIAMO CHE, PER INTERVENTI DI TAGLIO DELLE ALBERATURE PERICOLANTI A CURA DI ANAS, RESTA CHIUSA LA VIA APPIA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, TRA IL KM 63+300 E IL 95+000, SIAMO TRA CISTERNA DI LATINA E TERRACINA. PREVISTE DEVIAZIONI SUL POSTO

NEL FRUSINATE ANCORA CHIUSA, A SEGUITO DI UNA FRANA, LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI TRA I KM 16+000 E 22+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO.

LA SR509 FORCA D’ACERO E’ STATA RIAPERTA AL TRAFFICO CON SENSO UNICO ALTERNA TO TRA VALICO E PESCASSEROLI,PRESTARE ATTENZIONE

CI SPOSTIAMO NEL REATINO, CHIUSA PER FRANA LA PROVINCIALE 54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 1+000 E 4+000. IN LOCALITA’ ROCCHETTE COMUNE DI TORRI IN SABINA

PASSIAMO AL TRASPORTO MARITTIMO DOMANI 24 DICEMBRE SONO SOPPRESSE A CAUSA DI CONDIZIONI METEREOLOGICHE LE CORSA UNITA’ VELOCE

-PONZA -FORMIA DELLE ORE 5.30 E DELLE ORE 8

-VENTOTENE FORMIA DELLE 6,45

