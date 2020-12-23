Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2020 ORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE CAUSAVA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E VIA TRIONFALE, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE
SCORREVOLE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
RALLENTAMENTI SULLA SALARIA SEMPRE VERSO IL CENTRO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
PROSEGUONO SULLA PONTINA LE CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTAGNETTA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
RALLENTAMENTI SU VIA DEL MARE TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
INFINE, RICORDIAMO LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO
NELLO SPECIFICO DAL 24 AL 27 DICEMBRE
DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO E NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 GENNAIO L’ITALIA E’ ZONA ROSSA
DUNQUE, CI SI POTRA’ SPOSTARE SOLO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LE COMPROVATE NECESSITA’
E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral