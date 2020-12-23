Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 08:45

di - 23 Dicembre 2020 - 8:45

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    VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2020 ORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA
    BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO IN REDAZIONE SIMONE PAZZAGLIA
    SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE
    RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE CAUSAVA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E VIA TRIONFALE, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE
    SCORREVOLE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO
    RALLENTAMENTI SULLA SALARIA SEMPRE VERSO IL CENTRO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE
    CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
    PROSEGUONO SULLA PONTINA LE CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTAGNETTA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA
    RALLENTAMENTI SU VIA DEL MARE TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    INFINE, RICORDIAMO LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO
    NELLO SPECIFICO DAL 24 AL 27 DICEMBRE
    DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO E NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 GENNAIO L’ITALIA E’ ZONA ROSSA
    DUNQUE, CI SI POTRA’ SPOSTARE SOLO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LE COMPROVATE NECESSITA’
    E’ TUTTO DA ASTRAL INFOMOBILITA AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
    Servizio fornito da Astral

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