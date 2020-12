Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2020 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2020 ORE 08.35 SIMONE PAZZAGLIA

SUBITO UN AGGIORNAMENTO SUL RACCORDO ANULARE

RISOLTO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CHE CAUSAVA CODE TRA CASSIA VEIENTANA E VIA TRIONFALE, IL TRAFFICO E’ TORNATO REGOLARE

SCORREVOLE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA TRA VIA DI GROTTAROSSA E CORSO FRANCIA IN DIREZIONE DEL CENTRO

RALLENTAMENTI SULLA SALARIA SEMPRE VERSO IL CENTRO ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DELL’URBE

CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA OSTERIA DELL’OSA E IL GRA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA

PROSEGUONO SULLA PONTINA LE CODE PER UN INCIDENTE TRA CASTAGNETTA E POMEZIA IN DIREZIONE ROMA

RALLENTAMENTI SU VIA DEL MARE TRA ACILIA E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

INFINE, RICORDIAMO LE MISURE ANTICOVID DEL PERIODO NATALIZIO

NELLO SPECIFICO DAL 24 AL 27 DICEMBRE

DAL 31 DICEMBRE AL 3 GENNAIO E NELLE GIORNATE DEL 5 E 6 GENNAIO L’ITALIA E’ ZONA ROSSA

DUNQUE, CI SI POTRA’ SPOSTARE SOLO CON L’AUTOCERTIFICAZIONE CHE ATTESTI LE COMPROVATE NECESSITA’

