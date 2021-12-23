Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2021 ORE 09.05 FLAVIA DONDOLINI
DI NUOVO BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA TRAFFICO SOSTENUTO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE
ABBIAMO CODE TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD
IN CARREGGIATA INTERNA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA CASSIA E CASSIA BIS
E PROPRIO SULLA VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA OLGIATA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI DI MARCIA
CODE A TRATTI SULLA VIA TIBURTINA TRA IL RACCORDO ANULARE E SETTECAMINI, NELLE DUE DIREZIONI
SITUAZIONE ANALOGA SULLA VIA PRENESTINA DOVE SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI VIA DI TORRENOVA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA
A SUD DELLA CAPITALE, SULLA VIA APPIA IN DIREZIONE ROMA SI STA IN FILA TRA VIA DI FIORANELLO E IL RACCORDO ANULARE
SULLA VIA PONTINA SEGNALIAMO CODE TRA IL GRA E SPINACETO IN DIREZIONE POMEZIA
RICORDIAMO INFINE CHE ANCHE OGGI C’E’ LO STOP AI VEICOLI PIÙ INQUINANTI IN FASCIA VERDE. IL DIVIETO, FINO ALLE 20,30, È PER MOTO E MOTORINI EURO 0-1 E AUTO BENZINA EURO 2.
È TUTTO, DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO
Servizio fornito da Astral