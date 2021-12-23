Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2021 ORE 19.35 FEDERICO ASCANI
BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE LATINA
SU VIA DEL MARE INCIDENTE ALTEZZA VITINIA NELLE DUE DIREZIONI
CONTINUA IL TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO
SULL’A1 MILANO NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD NEL TRATTO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E DIRAMAZIONE ROMA SUD PIU’ AVANTI ALTEZZA COLLEFERRO.
RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E IL BIVIO CON LA STESSA A1, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI
PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE
DISAGI PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NEL DETTAGLIO: IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E CASILINA
IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA
È TUTTO, DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER L’ASCOLTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral