Viabilità Roma Regione Lazio del 23-12-2021 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 23 DICEMBRE 2021 ORE 19.35

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA RACCORDO ANULARE E SPINACETO DIREZIONE LATINA

SU VIA DEL MARE INCIDENTE ALTEZZA VITINIA NELLE DUE DIREZIONI

CONTINUA IL TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE DEL TERRITORIO

SULL’A1 MILANO NAPOLI CODE IN DIREZIONE SUD NEL TRATTO TRA DIRAMAZIONE ROMA NORD E DIRAMAZIONE ROMA SUD PIU’ AVANTI ALTEZZA COLLEFERRO.

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE ABBIAMO CODE A TRATTI TRA RACCORDO E IL BIVIO CON LA STESSA A1, SEMPRE IN DIREZIONE NAPOLI

PASSIAMO AL RACCORDO ANULARE

DISAGI PER TRAFFICO IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. NEL DETTAGLIO: IN INTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA E CASILINA

IN ESTERNA INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO CON LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA

