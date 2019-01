Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 20:30

NOTIZIARIO DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO

IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA

IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI

PERCORRENDO VIA ANAGNINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DEI SETTE METRI IN DIREZIONE MORENA

SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA GASPERINA IN DIREZIOEN FRASCATI

DA CLAUDIO VELOCCA E’ TUTTO A DOMANI, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE

