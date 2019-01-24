Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2019 ore 20:30
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NOTIZIARIO DEL 24 GENNAIO 2019 ORE 20.20 CLAUDIO VELOCCIA
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE FLAMINIA E CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE FIUMICINO
IN VIA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI TRA VIA DI MALAFEDE E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
IN VIA APPIA TRAFFICO RALLENTATO AD ALBANO TRA VIA GRAMSCI E VIA CAIROLI NELLE DUE DIREZIONI
PERCORRENDO VIA ANAGNINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DEI SETTE METRI IN DIREZIONE MORENA
SEMPRE PER INCIDENTE IN VIA TUSCOLANA TRAFFICO RALLENTATO TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA GASPERINA IN DIREZIOEN FRASCATI
DA CLAUDIO VELOCCA E’ TUTTO A DOMANI, ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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