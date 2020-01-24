Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DEL PRIMO APPUNTAMENTO DELLA GIORNATA CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE A TRATTI DA VIA TUSCOLANA A VIA LAURENTINA E ANCORA PIU AVANTI CODE PER LAVORI TRA CRISTOFORO COLOMBO E OSTIENSE ;
SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA RALLENTAMENTI TRA PRIMA PORTA E QUARTICCIOLO NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA CRISTOFORO COLOMBO RALLENTAMENTI DA VIA DI ACILIA A VIA DI MALAFEDE VERSO ROMA
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA PONTINA TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA E TRA SPINACETO E IL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
SU VIA APPIA RALLENTAMENTI DA SANTA MARIA DELLE MOLE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral