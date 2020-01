Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

APRIAMO SEGNALANDO UN INCEDENTE SUL BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA TUSCOLANA A OSTIENSE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA DI BOCCEA ALLA ROMA FIUMICINO

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA ROMA FIUMUCINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE ROMA

SU VIA ARDEATINA CODE DA DIVINO AMORE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.

RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:

LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,

LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,

LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,

E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.

DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

