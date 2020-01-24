Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 08:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO SEGNALANDO UN INCEDENTE SUL BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA TUSCOLANA A OSTIENSE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DA VIA DI BOCCEA ALLA ROMA FIUMICINO
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA ROMA FIUMUCINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PARCO DE MEDICI IN DIREZIONE ROMA
SU VIA ARDEATINA CODE DA DIVINO AMORE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA.
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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