Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 09:05 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
APRIAMO SEGNALANDO UN INCEDENTE SUL BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA TUSCOLANA A OSTIENSE E RALLENTAMENTI NEI PRESSI DELLA BUFALOTTA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE DA VIA DI BOCCEA A VIA DELLA PISANA E CODE A TRATTI DA PONTINA ALLA A24
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA ROMA FIUMUCINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA PARCO DE MEDICI E RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA CASSIA CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA SPONACETO AL RACCORDO VERSO ROMA
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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