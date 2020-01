Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 09:45

VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 09:35 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

APRIAMO SEGNALANDO UN INCEDENTE SUL BIVIO A1 DIRAMAZIONE ROMA SUD E IL NODO CON LA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE FIRENZE. PRESTARE ATTENZIONE

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE CASILINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA TUSCOLANA A OSTIENSE E RALLENTAMENTI TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA DI BOCCEA A VIA DELLA PISANA E CODE A TRATTI DALLA LAURENTINA ALLA A24

RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;

SULLA ROMA FIUMUCINO RALLENTAMENTI ALTEZZA VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA

SULLA CASSIA CODE A TRATTI DALL’OLGIATA ALLA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA PONTINA RALLENTAMENTI DA VIA DI VALLERANO AL RACCORDO VERSO ROMA

SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE, A APRILIA NEI DUE SENSI

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO

