Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA DIRAMAZIONE ROMA SUD. PROSEGUENDO CODE PER LAVORI DA VIA APPIA A OSTIENSE; IN CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DA VIA AURELIA A VIA DELLA PISANA
RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGEZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SULLA CRISTOFORO COMOLOBO A CAUSA DEI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SI STA IN FILA DA VIA DI MALAFEDE A VIA DI MEZZOCAMMINO IN DIREZIONE ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE, A APRILIA NEI DUE SENSI
IN LOCALITA’ FROSINONE SU VIA DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NEI DUE SENSI
RICORDIAMO CHE A SEGUITO DELLE FRANE CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO RESTANO ANCORA CHIUSE:
LA SP54 MAGLIANO SABINA TRA I KM 0+000 E 7+000 NEI PRESSI DI TORRI IN SABINA,
LA SETTEVENE PALO TRA VIA DI SAN PAOLO E VIA DOGANALE,
LA PROVINCIALE 76 DEI SANTI ALTEZZA KM 19+000 NEL COMUNE DI SANT’ANDREA DEL GARIGLIANO,
E LA SP125 AUSENTE DAL KM 19+500 AL KM 20+750 QUI SIAMO NEL COMUNE DI CASTELFORTE.
DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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