Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 12:20 FEDERICO DI LERNIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO RISOLTA REGOLARE

SULLA CASSIA SI RALLENTA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI

SULLA CRISTOFORO COMOLOBO A CAUSA DEI LAVORI DI SFALCIO DELLA VEGETAZIONE SI STA IN FILA DA VIA DI MALAFEDE AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA. VERSO OSTIA RALLENTAMENTI DAL RACCORDO A VITINIA

SULLA NOMENTANA CODE NEI DUE SENSI ALTEZZA TOR LUPARA

SULLA NETTUNENSE CODE ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE, A APRILIA NEI DUE SENSI

IN LOCALITA’ FROSINONE SU VIA DEI MONTI LEPINI CODE A TRATTI DA VALLE FIORETTA A FROSINONE NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO CHE LA LINEA ROMA VITERBO E’ RALLENTATA PER UN GUASTO AL PASSAGGIO A LIVELLO A VICO MATRINO. RITARDI FINO A 40 MIN PER I TRENI IN VIAGGIO

DA FEDERICO DI LERNIA È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

