Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 17:45
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 17:35 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE TRA TUSCOLANA E APPIA, TRA CASSIA E SALARIA E RALLENTAMENTI TRA LA PONTINA E LA VIA DEL MARE
SEMPRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO TRAFFICO DEVIATO SULLA CASSIA
SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE E APRILIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
E SEMPRE SULL’APPIA CODE IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI TRA VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO
SULLA MONTI LEPINI CODE ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER LAVORI TRA IL RACCORDO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LA METRO B E’ RALLENTATA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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