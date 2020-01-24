Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 18:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE TRA LA VIA DEL MARE E LA TUSCOLANA
IN INTERNA CODE A TRATTI TRA TUSCOLANA E VIA DEL MARE, E CODE TRA CASSIA E SALARIA E
SEMPRE IN INTERNA LUNGHE CODE TRA BUFALOTTA E TIBURTINA
SULLA CASSIA VEIENTANA CODE PER UN INCIDENTE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO DI FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO TRAFFICO DEVIATO SULLA CASSIA
SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE E APRILIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
CODE SULLA MONTI LEPINI ALL’ALTEZZA DI VALLE FIORETTA IN DIREZIONE FROSINONE
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER LAVORI TRA IL RACCORDO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
PER IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE LA METRO B E’ RALLENTATA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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