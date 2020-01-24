Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 18.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
AL MOMENTO TRAFFICO DEVIATO A FORMELLO, ATTIVE DEVIAZIONI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SI RALLENTA IN VIA PRENESTINA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA IN DIREZIONE PONTE DI NONA
MENTRE IN VIA CASILINA RALLENTAMENTI TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA STATALE PONTINA SI RALLENTA AD APRILIA TRA VIA APRILIANA E LA REGIONALE NETTUNENSE IN DIREZIONE LATINA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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