Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 19:05 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTINA E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA TRA FLAMINIA E SALARIA, BUFALOTTA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE LAURENTINA ED OSTIENSE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA CASSIA BIS VEIENTANA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E FORMELLO IN DIREZIONE VITERBO
AL MOMENTO TRAFFICO DEVIATO A FORMELLO, ATTIVE DEVIAZIONI, PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO
SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE E APRILIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA COLOMBO CODE A TRATTI PER LAVORI TRA IL RACCORDO E MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, ED ORA UN MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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