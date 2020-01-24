Viabilità Roma Regione Lazio del 24-01-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 24 GENNAIO 2020 ORE 19:35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA CASSIA VEIENTANA L’INCIDENTE E’ STATO RIMOSSO PERMANGONO LUNGHE CODE TRA IL RACCORDO E LO SVINCOLO PER FORMELLO
SULLA TIBURTINA CODE NEI PRESSI DI SETTEVILLE, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DI FRATTOCCHIE, PAVONA, MONTE GIOVE E APRILIA
STESSA SITUAZIONE SULL’APPIA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI ALBANO LAZIALE, GENZANO E VELLETRI
SULLA COLOMBO CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
DA WILLIAMS TALARICO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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