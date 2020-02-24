Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 07.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AURELIA A CAUSA DI UN INCIDENTE CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO;
E PROPRIO IN DIREZIONE DELLA CITTA’ IL TRAFFICO E’ IN PROGRESSIVO AUMENTO COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, A PARTIRE DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SULLE CONSOLARI, NEL DETTAGLIO SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD RALLENTAMENTI SULL’APPIA, TRA IL BIVIO PER VIA DEI LAGHI E IL RACCORDO; TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA PONTINA, TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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