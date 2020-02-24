Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 08:15
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 08.05 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULL’AURELIA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA TORRIMPIETRA E ARANOVA IN DIREZIONE ROMA; PROSEGUENDO SULL’AURELIA, PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MALAGROTTA FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIOEN DEL CENTRO;
CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA PONTINA, TRA TOR DE CENCI E IL RACCORDO SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
IN CHIUSURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE A CAUSA DI GUASTO A TRENO TRA SETTEBAGNIE CAPENA IL SERVIZIO E’ RALLENTATO IN DIREZIONE FIRENZE; RITARDI FINO A 40 MINUTI PER I TRENI IN VIAGGIO; RIPERCUSSIONI ANCHE SULLA LINEA FL1 ORTE ROMA FIUMICINO, CON RITARDI FINO A 30 MINUTI E RIPROGRAMAMZIONE DEL SERVIZIO FERROVIARIO
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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