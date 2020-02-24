Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 08.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN AUMENTO SULLA RETE VIARIA, COME DI CONSUETO IN QUESTO ORARIO, VEDIAMO LA SITUAZIONE PARTENDO DAL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE CASILINA E APPIA, IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALLO STESSO RACCORDO FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
CI SPOSTIAMO SULLA’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
PIU’ A SUD TRAFFICO INTENSO SULLA ROMA FIUMICINO, TRA IL RACCORDO E LA MAGLIANA SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CITTA’;
E OGGI A ROMA SCIOPERO DI 24 ORE DEL TRASPORTO PUBBLICO: L’AGITAZIONE INTERESSA LA RETE ATAC, ROMA TPL, TRAM E METROPOLITANA E LE FERROVIE ROMA LIDO, ROMA VITERBO E TERMINI CENTOCELLE; SERVIZIO GARANTITO NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 17 E LE 20, REGOLARI LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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