Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 09:45
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 9.35 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA VIA TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO; INCOLONNAMENTI ANCHE IN DIREZIONE OPPOSTA, QUI PER TRAFFICO INTENSO, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO;
E PROPRIO SUL RACCORDO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE: IN ESTERNA SI PROCEDE A RILENTO TRA LE USCITE PRENESTINA E TIBURTINA, IN INTERNA CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD FINO ALL’AURELIA;
RESTIAMO SULL’AURELIA, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9 CI SONO RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON CODE A PARTIRE DA MALAGROTTA FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA;
SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA CODE SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI, E SULLA SALARIA TRA VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE;
E A ROMA E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO; A RISCHIO LE CORSE DI BUS TRAM E ROMA TPL; CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A;, REGOLARI LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO; IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 17 E LE 20
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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