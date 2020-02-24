Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 10:30
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 10.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SSULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA FIRENZE E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO TRA SETTEBAGNI E CAPENA, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA CON RESIDUI RITARDI;
E VENIAMO AL TRAFFICO: SULL’AURELIA SONO IN CORSO LAVORI DI MANUTENZIONE CON CARREGGIATA RIDOTTA NEI PRESSI DEL KM 9; RIPERCUSSIONI AL TRAFFICO CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA MALAGROTTA FINO AL BIVIO PER VIA AURELIA ANTICA;
CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; E SULLA FLAMINIA, TRA LABARO E VIA DUE PONTI;
E A ROMA E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO; A RISCHIO LE CORSE DI BUS TRAM E ROMA TPL; CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A; REGOLARI LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO; IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 17 E LE 20
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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