Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO STA MAN MANO RIENTRANDO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA:

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E LA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE;

TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SULL’AURELIA TRA IL RACCORDO E VIA AURELIA ANTICA VERSO IL CENTRO, QUI PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CON CARREGGIATA RIDOTTA;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SUL RACCORDO ANULARE MENTRE SEMPRE IN ENTRATA VERSO ROMA PERMANGONO CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST;

E A ROMA E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO; A RISCHIO LE CORSE DI BUS TRAM E ROMA TPL; CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A; REGOLARI LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO; IL SERVIZIO SARA’ GARANTITO NELLA FASCIA ORARIA TRA LE 17 E LE 20

