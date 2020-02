Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO E’ RIENTRATO NELLA NORMA SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA:

QUALCHE DISAGIO SI SEGNALA SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE PER LA PRESENZA DI LAVORI IN CORSO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA TORRENOVA E LA BARRIERA DI ROMA SUD IN DIREZIONE DELL’AUTOSTRADA DEL SOLE;

SEMPRE PER LAVORI SI PROCEDE A RILENTO SULL’AURELIA, TRA IL RACCORDO ANULARE E IL BIVIO CON VIA AURELIA ANTICA IN DIREZIONE DEL CENTRO;

E A ROMA E’ IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO; A RISCHIO LE CORSE DI BUS TRAM E ROMA TPL; CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE; ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A; REGOLARI LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO; L’AGITAZIONE SI FERMERA’ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;

