Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 15:30
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
SI SEGNALANO SOLO LEGGERI RALLENTAMENTI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELL’USCITA PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO;
QUALCHE LINEA DI TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI RALLENTA INVECE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI, NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL BIVO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;
DA FEDERICO MONTI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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