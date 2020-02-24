Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 15:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA TIBURTINA E PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA, E, IN SENSO CONTRARIO, TRA VIA DI OTR CERVARA E IL RACCORDO IN USCITA;
ANCORA DISAGI INVECE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL BIVO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA CASILINA TRA LA BORGHESIANA E TORRE GAIA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI.
RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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