Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 17:05 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE FORTI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA NOMENTANA E A24;
TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA;
PERMANGONO DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL BIVO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO POI SULLA PRENESTINA TRA VIA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA .
RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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