Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 17:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE OCCORSO TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA: COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI IN CORSIA DI MARCIA LENTA, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO. MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E A24;

TRAFFICO BLOCCATO PER UN ALTRO INCIDENTE QUESTA VOLTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA. E CODE ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE;

PERMANGONO DISAGI ANCHE SULLA VIA AURELIA PER LAVORI, DOVE SI PROCEDE A RILENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L’ALLACCIO COL RACCORDO E IL BIVO PER L’AURELIA ANTICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO POI SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI POI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;

INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;

