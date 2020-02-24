Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 18:45
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 18:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO ANCORA BLOCCATO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI UN INCIDENTE VERIFICATOSI TRA LE USCITE PER PONTINA E TUSCOLANA: COINVOLTI DUE MEZZI PESANTI IN CORSIA DI MARCIA LENTA, SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA CENTRALE E DI SORPASSO. MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E A24;
TRAFFICO BLOCCATO E FORTI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE PER UN SECONDO INCIDENTE QUESTA VOLTA SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE DEL GRA. E CODE ANCHE IN SENSO CONTRARIO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE;
DISAGI PER UN ALTRO INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1, TRA TOR VERGATA E IL GRA IN DIREZIONE ROMA;
SI STA IN CODA SULLA CASSIA BIS PER UN’AUTO RIBALTATA TRA L’ALLACCIO COL GRA-USCITA OSPEDALE S. ANDREA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN USCITA;
TRAFFICO INTENSO POI SULLA TIBURTINA IN TRATTI SALTUARI TRA TIVOLI E SETTEVILLE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI RALLENTA ANCHE SULLA VIA CASILINA TRA GRANITI E TORRE GAIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RALLENTAMENTI POI SULLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CECCHINA NEI DUE SENSI DI MARCIA;
SI STA IN CODA SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE CIRCOLAZIONE LIMITATA A PONTE CASILINO.
RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral