Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 19:15

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA A91 E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24;

TRAFFICO ANCORA BLOCCATO A SEGUITO DI UN INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGENZIALE E VIA DI TOR CERVARA SIA IN ENTRATA CHE IN USCITA;

TRAFFICO IN AUMENTO SULLA CASSIA BIS PER UN’AUTO RIBALTATA TRA L’ALLACCIO COL GRA-USCITA OSPEDALE S. ANDREA E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE VITERBO;

FORTI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;

SI STA IN CODA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;

INFINE TRAFFICO RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA IL TORRINO E ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.

RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;

