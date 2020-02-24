Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 19:35 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA; MENTRE, IN INTERNA, SI RALLENTA TRA LA PISANA E L’AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN PROGRESSIVA RIPRESA. PERMANGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LA GIUSTINIANA IN USCITA;
FORTI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;
INFINE, SI STA IN CODA SULLA VIA PONTINA PER UN INCIDENTE TRA TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
RICORDIAMO CHE A ROMA È IN CORSO LO SCIOPERO DEL TRASPORTO PUBBLICO. A RISCHIO LE CORSE DI BUS, TRAM E ROMA TPL. CHIUSE LE LINEE METRO B E C E LE FERROVIE ROMA LIDO E TERMINI CENTOCELLE. ATTIVA CON RIDUZIONI DI CORSE LA METRO A. REGOLARI INVECE LE LINEE COTRAL E LE FERROVIE DELLO STATO. L’AGITAZIONE SI FERMERÀ NELLA FASCIA ORARIA DI GARANZIA TRA LE ORE 17 E LE 20 PER POI RIPRENDERE FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO;
DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER IL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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