Viabilità Roma Regione Lazio del 24-02-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 24 FEBBRAIO 2020 ORE 20:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRAN PARTE SCORREVOLE, AD ECCEZIONE DI ALCUNI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E APPIA;
ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO IN RIPRESA, PERMAGONO TUTTAVIA FORTI RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
TRAFFICO INTENSO SULLA CASSIA TRA VIA DEI DUE PONTI E LA GIUSTINIANA IN USCITA;
FORTI RALLENTAMENTI SI REGISTRANO SULLA FLAMINIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA DEI DUE PONTI E LABARO IN USCITA;
PER CHI VIAGGIA SULLA NOMENTANA SI PROCEDE A RILENTO TRA S. BASILIO E COLLEVERDE IN USCITA;
INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA TRIGORIA E SPINACETO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI;
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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