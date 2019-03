Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 07:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 7.20 GINA PANDOLFO

MOTORI SPENTI NELLA FASCIA VERDE PER LA DOMENICA ECOLOGICA. NELLA

LA DOMENICA ECOLOGICA, PREVEDE IL DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE AI VEICOLI CON MOTORE ENDOTERMICO NELLA FASCIA VERDE DALLE 7,30 ALLE 12,30 E DALLE 16,30 ALLE 20,30. LA LIMITAZIONE È ESTESA ANCHE AGLI AUTOVEICOLI AD ACCENSIONE SPONTANEA (DIESEL) EURO 6.

NELL’AMBITO DEL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO DALLE 4.25 DI QUESTA MATTINA IL TRAFFICO E’ SOSPESO NELLA STAZIONE DI ZAGAROLO, PER DANNI SULL’INFRASTRUTTURA

I TRENI DIRETTI A ROMA SONO ATTESTATI A COLLEFERRO, E QUELLI DIRETTI A CASSINO A CIAMPINO

TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVATO IN SERVIZIO BUS

A ROMA

SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI, OLTRE ALLA STAZIONE REPUBBLICA

E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO.

