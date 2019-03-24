Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 08:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 08.20 GINA PANDOLFO
BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELL’USCITA ARDEATINA, IN INTERNA
IL TRAFFICO E’ AL MOMENTO REGOLARE SULLA RETE VIARIA DEL TERRITORIO
OGGI 24 MARZO A ROMA ULTIMO APPUNTAMENTO CON LA DOMENICA ECOLOGICA
MOTORI SPENTI NELLA FASCIA VERDE
DALLE 7.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30. LA LIMITAZIONE È ESTESA ANCHE ALLE AUTO DIESEL EURO 6
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO NELLA STAZIONE DI ZAGAROLO, PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA
I TRENI DIRETTI A ROMA SONO ATTESTATI A COLLEFERRO, E QUELLI DIRETTI A CASSINO A CIAMPINO
TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
A ROMA
SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA, SONO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI, OLTRE ALLA STAZIONE REPUBBLICA
E’ STATO ATTIVATO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO.
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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