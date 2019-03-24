Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 09:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTI BASSI QUELLI REGISTRATTI SULLA RETVIARIA DEL TERRITORIO
LE ALTRE NOTIZIE
OGGI E’ L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE
DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI DALLE 7.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30
COME SEMPRE CI SARANNO DELLE DEROGHE, TUTTI
SEMPRE OGGI TORNA #VIALIBERA, INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLO-PEDONALE DI 15 CHILOMETRI CHE, DALLE 10 ALLE 18, SARÀ DEDICATO APPUNTO A PEDONI E CICLISTI. LA RETE CICLOPEDONALE SARÀ OFF-LIMITS PER AUTO E SCOOTER. LE STRADE INTERESSATE E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI
TRA LE 9 E LE 18,30 PIU’ DI 20 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVIANO IL PERCORSO
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO NELLA STAZIONE DI ZAGAROLO, PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA
I TRENI DIRETTI A ROMA SONO ATTESTATI A COLLEFERRO, E QUELLI DIRETTI A CASSINO A CIAMPINO
TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
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