Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 09:30

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTI BASSI QUELLI REGISTRATTI SULLA RETVIARIA DEL TERRITORIO

OGGI E’ L’ULTIMA DOMENICA ECOLOGICA PER LA CAPITALE

DIVIETO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE ALL’INTERNO DELLA FASCIA VERDE PER I VEICOLI PRIVATI DALLE 7.30 ALLE 12.30 POI DALLE 16.30 ALLE 20.30

SEMPRE OGGI TORNA #VIALIBERA, INIZIATIVA CHE SI SVOLGE SU UN CIRCUITO CICLO-PEDONALE DI 15 CHILOMETRI CHE, DALLE 10 ALLE 18, SARÀ DEDICATO APPUNTO A PEDONI E CICLISTI. LA RETE CICLOPEDONALE SARÀ OFF-LIMITS PER AUTO E SCOOTER. LE STRADE INTERESSATE E TUTTI GLI AGGIORNAMENTI

TRA LE 9 E LE 18,30 PIU’ DI 20 LINEE DEL TRASPORTO PUBBLICO DEVIANO IL PERCORSO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO NELLA STAZIONE DI ZAGAROLO, PER DANNI ALL’INFRASTRUTTURA

I TRENI DIRETTI A ROMA SONO ATTESTATI A COLLEFERRO, E QUELLI DIRETTI A CASSINO A CIAMPINO

TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

