Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 11:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTI BASSI QUELLI REGISTRATTI SULLA RETVIARIA DEL TERRITORIO
OGGI ULTIMA DOMENICA ECOLOGIACA PER LA CAPITALE
STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE AI MEZZI PRIVATI
IN DUE DIVERSE FASCE ORARIE DALLE 7.30 ALLE 12.30
E POI NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30
LO STOP RIGUARDA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6
POSSONO CIRCOLARE LIBERAMENTE LE AUTO A BENZINA EURO 6
LE DEROGHE PREVISTE SONO CONSULTABILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
#VIALIBERA TORNA OGGI A ROMA
DALLE 10 ALLE 18 15 CHILOMETRI DI STRADE CITTADINE VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE INTERAMENTE A PEDONI E CICLISTI
L’ITINERARIO E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO
CONTESTUALMENTE PER LASCIARE SPAZIO ALL’EVENTO
DALLE 9 ALLE 18.30
26 LINEE DI BUS DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DEL METRO, SONO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI IN AGGIUNTA ALLA STAZIONE REPUBBLICA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA
TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO
INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, SI LAVORA PER RIPRISTINARE LA LINEA
TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
Servizio fornito da Astral