Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 09.20 GINA PANDOLFO

BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

VOLUMI DI TRAFFICO DECISAMENTI BASSI QUELLI REGISTRATTI SULLA RETVIARIA DEL TERRITORIO

OGGI ULTIMA DOMENICA ECOLOGIACA PER LA CAPITALE

STOP ALLA CIRCOLAZIONE NELLA FASCIA VERDE AI MEZZI PRIVATI

IN DUE DIVERSE FASCE ORARIE DALLE 7.30 ALLE 12.30

E POI NEL POMERIGGIO DALLE 16.30 ALLE 20.30

LO STOP RIGUARDA ANCHE LE AUTO DIESEL EURO 6

POSSONO CIRCOLARE LIBERAMENTE LE AUTO A BENZINA EURO 6

LE DEROGHE PREVISTE SONO CONSULTABILI SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

#VIALIBERA TORNA OGGI A ROMA

DALLE 10 ALLE 18 15 CHILOMETRI DI STRADE CITTADINE VERRANNO CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE INTERAMENTE A PEDONI E CICLISTI

L’ITINERARIO E’ CONSULTABILE SUL NOSTRO SITO

CONTESTUALMENTE PER LASCIARE SPAZIO ALL’EVENTO

DALLE 9 ALLE 18.30

26 LINEE DI BUS DEVIANO SU PERCORSI ALTERNATIVI

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA A DEL METRO, SONO CHIUSE LE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI IN AGGIUNTA ALLA STAZIONE REPUBBLICA

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA

TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO

INFINE, IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, SI LAVORA PER RIPRISTINARE LA LINEA

TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO

Servizio fornito da Astral