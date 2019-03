Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 13:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO

BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE

SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO

SULLA VIA COLOMBO CODE ANCHE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA

SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

A ROMA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE VIALIBERA, FINO ALLE 18.00

15 CHILOMETRI DI STRADE CITTADINE SONO CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PEDONI E CICLISTI

CONTESTUALMENTE PER LASCIARE SPAZIO ALL’EVENTO

DALLE 9 ALLE 18.30

26 LINEE DI BUS SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI

PER SAPERNE DI PIU’

IL TRASPORTO PUBBLICO

RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI IN AGGIUNTA ALLA STAZIONE REPUBBLICA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA

E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA

TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO

IL TRASPORTO FERROVIARIO

SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE

LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI SETTEBAGNI E ROMATIBURTINA

RITARDI SINO A 30 MINUTI

SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, SI LAVORA PER RIPRISTINARE LA LINEA

TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO

