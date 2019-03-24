Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 13:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 13.20 GINA PANDOLFO
BUONA DOMENICA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
A ROMA SUL RACCORDO ANULARE CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ESTERNA TRA GLI SVINCOLI DI ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE
SITUAZIONE ANALOGA, CODE IN INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE CENTRO
SULLA VIA COLOMBO CODE ANCHE QUI PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA, VERSO OSTIA
SULLA VIA LITORANEA TRAFFICO RALLENTATO TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA, IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
A ROMA E’ IN CORSO LA MANIFESTAZIONE VIALIBERA, FINO ALLE 18.00
15 CHILOMETRI DI STRADE CITTADINE SONO CHIUSE AL TRAFFICO E RISERVATE ESCLUSIVAMENTE A PEDONI E CICLISTI
CONTESTUALMENTE PER LASCIARE SPAZIO ALL’EVENTO
DALLE 9 ALLE 18.30
26 LINEE DI BUS SONO DEVIATE SU PERCORSI ALTERNATIVI
PER SAPERNE DI PIU’
IL TRASPORTO PUBBLICO
RICORDIAMO LA CHIUSURA DELLE STAZIONI SPAGNA E BARBERINI IN AGGIUNTA ALLA STAZIONE REPUBBLICA, SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA
E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS DI SUPPORTO SULLA TRATTA
TERMINI-BARBERINI-VIA VENETO-FLAMINIO
IL TRASPORTO FERROVIARIO
SULLA LINEA ALTA VELOCITA’ ROMA-FIRENZE
LA CIRCOLAZIONE E’ RALLENTATA PER UN INCONVENIENTE TECNICO TRA LE STAZIONI DI SETTEBAGNI E ROMATIBURTINA
RITARDI SINO A 30 MINUTI
SULLA LINEA FL6 ROMA-CASSINO IL TRAFFICO E’ ANCORA SOSPESO TRA CIAMPINO E COLLEFERRO, SI LAVORA PER RIPRISTINARE LA LINEA
TRA LE DUE STAZIONI E’ ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
DA GINA PANDOLFO E’ TUTTO
MESSAGGIO CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral