Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 15:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
PERCORRENDO VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO ED ARICCIA NEI DUE SENSI DI MARCIA
A NEMI TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA NEMORENSE ALL’ALTEZZA DI PIAZZA ROMA NELLE DUE DIREZIONI
SUL LITORALE ROMANO SI RALLENTA TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI
MENTRE IN VIA DEI CASTELLI ROMANI RALLENTAMENTI TRA VIA MATTEOTTI E LA PONTINA IN DIRE4ZIONE POMEZIA
AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI
INFINE A NETTUNO RALLENTAMENTI SULLA PRINCIPLAE VIA CAVOUR, E VIA MATTEOTTI DIREZIONE MARE
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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