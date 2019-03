Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 16:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI PER UN VEICOLO IN FIAMME TRA LA TOGLIATTI E LO SVINCOLO PER TOR CERVARA VERSO IL RACCORDO

MENTRE IN SENSO CONTRARIO SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TOGLIATTI

PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA LIDO DI CASTEL FUSANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI ARICCIA ED ALBANO NEI DUE SENSI

INFINE AD ANZIO TRAFFICO RALLENTATO IN VIA ALDOBRANDINI TRA VIA ROMA E PIAZZA DELLA PACE NELLE DUE DIREZIONI

