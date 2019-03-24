Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 17:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCIDENTE RISOLTO E CODE IN VIA DI RISOLUZIONE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA,
RIMANENDO IN INTERNA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E CASILINA
MENTRE IN ESTERNA SEMPRE PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE USCITE OSTIENSE E ROMANINA
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO ALL’ALTEZZA DEL GRANE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
IN VIA LAURENTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA TOR SAN LORENZO ED ARDEA IN DIREZIONE POMEZIA
INFINE SUL LITORALE ROMANO SI STA IN CODA TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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