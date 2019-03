Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 19:00

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA CASSIA BIS E SALARIA, APPIA E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE PISANA ED AURELIA

PERCORRENDO LA VIA PONTINA UN INCIDENTE GENERA LUNGE CODE TRA POMEZIA NORD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SULLA ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA A12 ROMA TARQUINIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CERVETERI E PALIDORO VERSO LA CAPITALE

IN VIA AURELIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI SANTA MARINELLA, MARINA DI CERVETERI E MARINA DI SAN NICOLA NEI DUE SENSI DI MARCIA

PERCORRENDO LA A1 ROMA NAPOLI PER INCIDENTE SI SEGNALANO 6 KM DI CODA TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

Servizio fornito da Astral