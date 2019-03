Viabilità Roma Regione Lazio del 24-03-2019 ore 19:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 24 MARZO 2019 ORE 19.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONASERA E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA LA ROMA FIUMICINO E LA ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

RIMANENDO IN ESTERNA UN VEICOLO IN AVARIA RALLENTA IL TRAFFICO TRA PRENESTINA E TIBURTINA

MENTRE IN INTERNA SI STA IN CODA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LA ROMA FIUMICINO ED AURELIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASSIA BIS E SALARIA

SULLA A91 ROMA FIUMICINO LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PONTE GALERIA ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SULLA VIA PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA TORVAIANICA E CAMPOASCOLANO NEI DUE SENSI

IN CHIUSURA PER CHI PERCORRE LA A1 ROMA NAPOLI UN INCIDENTE GENERA CODE PER 6 KM TRA ANAGNI FIUGGI E COLLEFERRO IN DIREZIONE ROMA

Servizio fornito da Astral